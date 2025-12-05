Elm Sokağı Kabusu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wes Craven üstleniyor. Peki, Elm Sokağı Kabusu filminin konusu ne? Elm Sokağı Kabusu filminin oyuncuları kim?
ELM SOKAĞI KABUSU FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles’taki bir mahallede gençler tuhaf bir şekilde ölmeye başlarlar. Parmaklarında jilet keskinliğinde bıçaklar olan korkunç bir adamın bulunduğu kabuslar uyurken canlarını almaktadır. Rüyalardaki bu hayalet, yıllar önce çocuklarını öldürdüğü aileler tarafından linç edilen sapık Fred Krueger’dan başkası değildir. Freddy her nasılsa şimdi geri dönmüş, yeni yetmeleri bir bir rüyalarında öldürerek intikam almaktadır. Eğer Freddy peşinizdeyse tek çare uykuya direnmekte midir? Yoksa onunla kendi kabusunda yüzleşmekte mi?
ELM SOKAĞI KABUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Englund
Heather Langenkamp
Johnny Depp
John Saxon
Ronee Blakley
Amanda Wyss
Lin Shaye
Joe Unger
Mimi Craven
Jack Shea
Ed Call
Sandy Lipton
Jsu Garcia
Charles Fleischer
Jsu Garcia
ELM SOKAĞI KABUSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Elm Sokağı Kabusu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.