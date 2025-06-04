Eltilerin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Eltilerin Savaşı filminin konusu ne? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kim?
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay - Sultan Altundağ
Merve Dizdar - Gizem Altundağ
Ferit Aktuğ - Selim Altundağ
Uraz Kaygılaroğlu - Fatih Altundağ
Füsun Demirel - Melahat Altundağ
Ali İpin - Hamdullah Altundağ
Hülya Duyar - Hülya
Ayta Sözeri - Ebe
Kubilay Tunçer - Doktor Cansevdi
Gamze Demirbilek - Gizem'in annesi
Taylan Erler - Gizem'in babası
Sanem Yeles - Hande
Yoni Yusuf Kalaora - Berk
Mekin Sezer - Yavuz
Feriha Eyüboğlu - Hayriye Hala
Ahmet Yılmaz - Hüseyin
Fatih Özkan - Fotoğrafçı
Mert Öner - Kurs Hocası
Şebnem Nuray - Eczacı
Dilek Tora - Sekreter
Vural Ceylan - Boyacı
Sezgin Tekin - Paket Servis
Zeki Ocak - Tansiyon Ölçen Adam
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eltilerin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.