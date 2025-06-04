Eltilerin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Filmin senaristliğini Gupse Özay üstleniyor. Peki, Eltilerin Savaşı filminin konusu ne? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kim?

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay - Sultan Altundağ

Merve Dizdar - Gizem Altundağ

Ferit Aktuğ - Selim Altundağ

Uraz Kaygılaroğlu - Fatih Altundağ

Füsun Demirel - Melahat Altundağ

Ali İpin - Hamdullah Altundağ

Hülya Duyar - Hülya

Ayta Sözeri - Ebe

Kubilay Tunçer - Doktor Cansevdi

Gamze Demirbilek - Gizem'in annesi

Taylan Erler - Gizem'in babası

Sanem Yeles - Hande

Yoni Yusuf Kalaora - Berk

Mekin Sezer - Yavuz

Feriha Eyüboğlu - Hayriye Hala

Ahmet Yılmaz - Hüseyin

Fatih Özkan - Fotoğrafçı

Mert Öner - Kurs Hocası

Şebnem Nuray - Eczacı

Dilek Tora - Sekreter

Vural Ceylan - Boyacı

Sezgin Tekin - Paket Servis

Zeki Ocak - Tansiyon Ölçen Adam

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eltilerin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.