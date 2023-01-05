Eltilerin Savaşı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekikdi?

05 Ocak 2023 Perşembe, 09:51

Eltilerin Savaşı, yönetmenliğini Onur Bilgetay, senaristliğini Gupse Özay'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir komedi filmidir.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay

Merve Dizdar

Ferit Aktuğ

Uraz Kaygılaroğlu

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde gerçekleştirilmiştir.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Eltilerin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.