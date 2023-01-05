Eltilerin Savaşı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekikdi?
2020 yılında vizyona giren Eltilerin Savaşı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Eltilerin Savaşı filminin konusu ne? Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filminin IMDb puanı kaç?
Eltilerin Savaşı, yönetmenliğini Onur Bilgetay, senaristliğini Gupse Özay'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir komedi filmidir.
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar.
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay
Merve Dizdar
Ferit Aktuğ
Uraz Kaygılaroğlu
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde gerçekleştirilmiştir.
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Eltilerin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.
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