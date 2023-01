Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:29

Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde (Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid), yönetmenliğini Dwight H. Little, senaristliğini John Claflin ve Daniel Zelman'ın üstlendiği, 2004 yapımlı korku/gerilim filmidir.

ANACONDA 2: LANETLİ ORKİDENİN PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Jack Byron, Gordon Mitchell, Sam Rogers, Gail Stern, Cole Burris ve Dr. Ben Douglas da dahil olmak üzere New York ilaç firması Wexel Hall tarafından finanse edilen bir araştırmacı ekibi, Borneo'daki bir ormana, perrinnia Immortalis adlı bir çiçek aramak için ayrılıyor. Rehber Kaptan Bill Johnson ve ortağı Tran Wu'nun şüpheleri olsa da, Jack onları güvensiz bir yol almaya ikna eder. Takım bir şelalenin üzerinden geçer ve nehrin içinden geçmek zorundadır.

ANACONDA 2: LANETLİ ORKİDENİN PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Messner

KaDee Strickland

Matthew Marsden

Morris Chestnut

ANACONDA 2: LANETLİ ORKİDENİN PEŞİNDE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.