Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2004 yılında vizyona giren Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin konusu ne? Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin oyuncuları kim? Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin IMDb puanı kaç?
Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde (Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid), yönetmenliğini Dwight H. Little, senaristliğini John Claflin ve Daniel Zelman'ın üstlendiği, 2004 yapımlı korku/gerilim filmidir.
ANACONDA 2: LANETLİ ORKİDENİN PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Dr. Jack Byron, Gordon Mitchell, Sam Rogers, Gail Stern, Cole Burris ve Dr. Ben Douglas da dahil olmak üzere New York ilaç firması Wexel Hall tarafından finanse edilen bir araştırmacı ekibi, Borneo'daki bir ormana, perrinnia Immortalis adlı bir çiçek aramak için ayrılıyor. Rehber Kaptan Bill Johnson ve ortağı Tran Wu'nun şüpheleri olsa da, Jack onları güvensiz bir yol almaya ikna eder. Takım bir şelalenin üzerinden geçer ve nehrin içinden geçmek zorundadır.
ANACONDA 2: LANETLİ ORKİDENİN PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Messner
KaDee Strickland
Matthew Marsden
Morris Chestnut
ANACONDA 2: LANETLİ ORKİDENİN PEŞİNDE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlenmiştir.
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