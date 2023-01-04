Koridor filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2021 yılında vizyona giren Koridor filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Koridor filminin konusu ne? Koridor filminin oyuncuları kim? Koridor filminin IMDb puanı kaç?
Koridor, yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Tahhuşoğlu'un üstlendiği, 2021 yapımlı dram filmidir.
KORİDOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, birlikte yaşamak durumunda kalan zıt karakterli iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.
KORİDOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emel Göksu
Ayşe Demirel
Elif Ürse
KORİDOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Koridor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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