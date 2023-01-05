TV yayın akışı 5 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 09:16
<p>Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yaşamak Güzel Şey</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eltilerin Savaşı</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Tuzak</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Balkan Ninnisi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Tomb Raider</p>

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yaşamak Güzel Şey

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Çok Güzel Haraketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eltilerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Tomb Raider

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Ana Haber</p> <p>20:00 Yaşamak Güzel Şey</p> <p>22:15 Yaşamak Güzel Şey</p> <p>00:15 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey

00:15 O Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:00 Hayatımın Şansı</p> <p>01:45 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 İyilik

23:00 Hayatımın Şansı

01:45 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yerli Dizi</p> <p>09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 Yerli Dizi</p> <p>00:30 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi

09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 Yerli Dizi

00:30 Yerli Dizi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Eltilerin Savaşı</p> <p>22:30 Aile Şerefi</p> <p>00:20 Eltilerin Savaşı</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Aile Şerefi

00:20 Eltilerin Savaşı

<p><strong>TV 8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>11:45 Kadere Karşı</p> <p>13:00 Canım Annem</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Tuzak</p> <p>22:30 Sıfırıncı Gün</p> <p>00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

22:30 Sıfırıncı Gün

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse </p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>15:45 Adını Sen Koy</p> <p>17:00 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>22:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>01:35 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13:15 Kalk Gidelim

15:45 Adını Sen Koy

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

22:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

01:35 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Tomb Raider</p> <p>22:15 Bağlılık Aslı</p> <p>00:55 Jiu Jitsu</p> <p>02:55 Kardeşlerim</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tomb Raider

22:15 Bağlılık Aslı

00:55 Jiu Jitsu

02:55 Kardeşlerim

Film dizi hangi film/dizi var?

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