TV yayın akışı 5 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yaşamak Güzel Şey
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Haraketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Tomb Raider
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:15 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 İyilik
23:00 Hayatımın Şansı
01:45 En Hamarat Benim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yerli Dizi
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Haraketler 2
20:00 Yerli Dizi
00:30 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Aile Şerefi
00:20 Eltilerin Savaşı
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
22:30 Sıfırıncı Gün
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:45 Adını Sen Koy
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
22:45 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
01:35 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:15 Bağlılık Aslı
00:55 Jiu Jitsu
02:55 Kardeşlerim
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