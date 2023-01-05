TV yayın akışı 5 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yaşamak Güzel Şey

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Haraketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eltilerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Tomb Raider