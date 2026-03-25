Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

25.03.2026 17:28:00
Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

Emeklilik Planı (The Retirement Plan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Emeklilik Planı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim?

Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim Brown üstleniyor.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE? 

Ashley ve küçük kızı Sarah hayatlarını riske atan bir suç girişimine bulaştıklarında, yardım edebilecek tek kişi olan babasına ulaşmaya çalışır. Ashley'in ayrı yaşadığı babası Matt, Cayman Adaları'nda emekli bir plaj serserisinin hayatını yaşamaktadır. Onlar adaya gidip Matt ile buluşurken, suç patronu Donnie ve teğmen Bobo tarafından da takip edilir. Ashley, Sarah ve Matt giderek daha tehlikeli bir ağa karışırken, Ashley babasının hakkında hiçbir şey bilmediği gizli bir geçmişi olduğunu ve babasında göründüğünden daha fazlası olduğunu çabucak öğrenir.

EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Ashley Greene Khoury

Ron Perlman

Jackie Earle Haley

Thalia Campbell

Ernie Hudson

Joel David Moore

Grace Byers

Rolü : Hector

Lynn Whitfield 

Rick Fox 

Jordan Johnson-Hinds 

Jon Ambrose 

Dax Ravina 

Samantha Kaine 

Adam Moryto 

Kip Brown

EMEKLİLİK PLANI IMDb PUANI KAÇ?

Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

