Emeklilik Planı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tim Brown üstleniyor. Peki, Emeklilik Planı filminin konusu ne? Emeklilik Planı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ashley ve küçük kızı Sarah hayatlarını riske atan bir suç girişimine bulaştıklarında, yardım edebilecek tek kişi olan babasına ulaşmaya çalışır. Ashley'in ayrı yaşadığı babası Matt, Cayman Adaları'nda emekli bir plaj serserisinin hayatını yaşamaktadır. Onlar adaya gidip Matt ile buluşurken, suç patronu Donnie ve teğmen Bobo tarafından da takip edilir. Ashley, Sarah ve Matt giderek daha tehlikeli bir ağa karışırken, Ashley babasının hakkında hiçbir şey bilmediği gizli bir geçmişi olduğunu ve babasında göründüğünden daha fazlası olduğunu çabucak öğrenir.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Ashley Greene Khoury
Ron Perlman
Jackie Earle Haley
Thalia Campbell
Ernie Hudson
Joel David Moore
Grace Byers
Rolü : Hector
Lynn Whitfield
Rick Fox
Jordan Johnson-Hinds
Jon Ambrose
Dax Ravina
Samantha Kaine
Adam Moryto
Kip Brown
EMEKLİLİK PLANI IMDb PUANI KAÇ?
Emeklilik Planı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.