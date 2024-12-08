Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:39

Güncelleme: 08.12.2024 - 15:39

Emilia Pérez filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Audiard üstleniyor. Peki, Emilia Pérez filminin konusu ne? Emilia Pérez filminin oyuncuları kim?

EMILIA PEREZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Rita, oldukça kabiliyetli ancak hak ettiği değeri görmeyen bir avukattır. Adaleti sağlamaktan çok, suçluları aklamakta uzmanlaşmış büyük bir firmada yeteneklerini boşa harcamaktadır. Bir gün karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar: Rita’dan, korkulan mafya lideri Manitas’a sonsuza dek ortadan kaybolması için yardım etmesi istenir. Manitas’ın yıllardır gizlice üzerinde çalıştığı bir planı vardır: her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek.

EMILIA PEREZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zoe Saldana

Karla Sofía Gascón

Selena Gomez

Adriana Paz

Edgar Ramirez

Mark Ivanir

Eduardo Aladro

EMILIA PEREZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Emilia Pérez filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.