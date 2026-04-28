Empire State filminin konusu ne? Empire State filminin oyuncuları kim?

28.04.2026 12:24:00
Haber Merkezi
Empire State filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Empire State filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Empire State filminin konusu ne? Empire State filminin oyuncuları kim?

Empire State filminin yönetmen koltuğunda Dito Montiel oturuyor. Filmin senaristliğini ise Adam Mazer üstleniyor. Peki, Empire State filminin konusu ne? Empire State filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EMPİRE STATE FİLMİNİN KONUSU NE?

Chris, Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Bir konuşmasında şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan ayrıntılı bir soygun planının içinde kendini bulur.

EMPİRE STATE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Hemsworth 

Emma Roberts 

Dwayne Johnson 

Michael Angarano 

Nikki Reed 

Paul Ben-Victor

Jerry Ferrara 

EMPİRE STATE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Empire State filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

