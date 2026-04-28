Empire State filminin yönetmen koltuğunda Dito Montiel oturuyor. Filmin senaristliğini ise Adam Mazer üstleniyor. Peki, Empire State filminin konusu ne? Empire State filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EMPİRE STATE FİLMİNİN KONUSU NE?

Chris, Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Bir konuşmasında şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan ayrıntılı bir soygun planının içinde kendini bulur.

EMPİRE STATE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Hemsworth

Emma Roberts

Dwayne Johnson

Michael Angarano

Nikki Reed

Paul Ben-Victor

Jerry Ferrara

EMPİRE STATE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Empire State filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.