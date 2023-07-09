En Büyük Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, uyarlama mı?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:44

Güncelleme: 09.07.2023 - 11:44

En Büyük Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Senaristliğini Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, En Büyük Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

En Büyük Şaban, zengin olmak için İstanbul’a giden bir adamın hikayesini konu ediyor. İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul’da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul’a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü’nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban’ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban’ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban’ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Nilgün Bubikoğlu - Hülya

Kamran Usluer - Faik Bey

Reha Yurdakul - Uşak Kamil

Hikmet Karagöz - Hikmet

Dinçer Çekmez - Boksör

Ayten Erman - Ayten

Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi

Hüseyin Kutman - Boks Hakemi

Yadigar Ejder - Boksör

Adem Taşay - Boksör

Mehmet Uğur - Hırsız

İbrahim Kurt - Hırsız

Orhan Çoban - Komiser

Ekrem Dümer - Doktor

Hüseyin Kaşif - Eğlence Salonu Yetkilisi

Cevdet Arıkan - Polis

Yaman Okay - Polis

Mustafa Koç - Semih

Arap Celal - Meyhaneci

Ekrem Gökkaya - Tiryaki

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'da Nişantaşı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çekildi.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ UYARLAMA MI?

En Büyük Şaban filmi Charlie Chaplin'in 1931 yapımı “Şehir Işıkları” (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

En Büyük Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.