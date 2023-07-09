En Büyük Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi, uyarlama mı?
En Büyük Şaban filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. En Büyük Şaban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, En Büyük Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
En Büyük Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Senaristliğini Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, En Büyük Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
En Büyük Şaban, zengin olmak için İstanbul’a giden bir adamın hikayesini konu ediyor. İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul’da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul’a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü’nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban’ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban’ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban’ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Şaban
Nilgün Bubikoğlu - Hülya
Kamran Usluer - Faik Bey
Reha Yurdakul - Uşak Kamil
Hikmet Karagöz - Hikmet
Dinçer Çekmez - Boksör
Ayten Erman - Ayten
Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman - Boks Hakemi
Yadigar Ejder - Boksör
Adem Taşay - Boksör
Mehmet Uğur - Hırsız
İbrahim Kurt - Hırsız
Orhan Çoban - Komiser
Ekrem Dümer - Doktor
Hüseyin Kaşif - Eğlence Salonu Yetkilisi
Cevdet Arıkan - Polis
Yaman Okay - Polis
Mustafa Koç - Semih
Arap Celal - Meyhaneci
Ekrem Gökkaya - Tiryaki
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
En Büyük Şaban filmi İstanbul'da Nişantaşı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çekildi.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ UYARLAMA MI?
En Büyük Şaban filmi Charlie Chaplin'in 1931 yapımı “Şehir Işıkları” (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
En Büyük Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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