Şaşkın Damat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şaşkın Damat filmi nerede çekildi?
Şaşkın Damat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şaşkın Damat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şaşkın Damat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şaşkın Damat filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Şaşkın Damat filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Şaşkın Damat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şaşkın Damat filmi nerede çekildi?
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat bir gün gerçekleri fark eden amca bey Serpil’in bahçıvan Apti’yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti’yle evlenmek zorunda kalır. Tatil için gittikleri Uludağ’da zengin bir iş insanı olarak kendini tanıtan bir gence âşık olan Serpil, Apti’yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Apti
Meral Zeren - Serpil
Bülent Kayabaş - Kadir
Ali Şen - Süleyman Bey
Ayfer Feray - Serpil'in Annesi
Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi
Adile Naşit - Öğretmen
Elif Pektaş - Nermin
Turgut Boralı - Dayı
Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı
İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım
Muharrem Gürses - Müdür Ahmet
Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1975 yılında vizyona giren Şaşkın Damat'ın çekimlerinin bir kısmı Uludağ'da gerçekleştirildi.
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Şaşkın Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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