Vizontele Tuuba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:48

Güncelleme: 29.03.2025 - 12:48

Vizontele Tuuba filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Vizontele Tuuba filminin konusu ne? Vizontele Tuuba filminin oyuncuları kim?

VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU NE?

1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Tarık Akan - Güner Sernikli

Altan Erkekli - Başkan Nazmi

İclal Aydın - Ceyhan

Demet Akbağ - Sıti Ana

Tuba Ünsal - Tuba Sernikli

Tolga Çevik - Nafiz

İdil Fırat - Aysel Sernikli

Bican Günalan - Sezgin

Şener Kökkaya - Basri

Salih Kalyon - Casım

Tuncer Salman - Ahmet

Erdal Tosun - Manav Şehmus

Bülent İnal - Mahmut Duran

Celal Tak - Panayırcı

Nuri Gökaşan - Jandarma Komutanı Ercüment

Zerrin Sümer - Vildan Hanım

Sinan Bengier - Kamyoncu

Caner Alkaya - İso

Cezmi Baskın - Latif

Zeynep Tokuş - Asiye

Selim Erdoğan - Servet

Volkan Demirok - Kino

Bahri Beyat - Türkçe Öğretmeni

Nejat Uygur - Hacı Zübeyir

Deniz Akkaya - Deniz Kızı

Bahtiyar Engin - Civciv Satıcısı

Ata Demirer - Telekutucu

Selahattin Taşdöğen - Simo

Meral Çetinkaya - Felek

Şenol Ballı - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Nusret Karakuş - Veysi

Deniz Erdoğan - Cevdet

Cahit Taş - Rüstem

Tuna Orhan - Cahit

Derya Oyanay - Fadile

Elif İnci - Fazilet

Yasemin Ergene - Aynur

Arzu Tan Bayraktutan - Zehra

VİZONTELE TUUBA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele Tuuba filmi Van'da çekildi.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vizontele Tuuba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.