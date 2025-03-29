Vizontele Tuuba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?
Vizontele Tuuba filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vizontele Tuuba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vizontele Tuuba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Vizontele Tuuba filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Vizontele Tuuba filminin konusu ne? Vizontele Tuuba filminin oyuncuları kim?
VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN KONUSU NE?
1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.
VİZONTELE TUUBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Tarık Akan - Güner Sernikli
Altan Erkekli - Başkan Nazmi
İclal Aydın - Ceyhan
Demet Akbağ - Sıti Ana
Tuba Ünsal - Tuba Sernikli
Tolga Çevik - Nafiz
İdil Fırat - Aysel Sernikli
Bican Günalan - Sezgin
Şener Kökkaya - Basri
Salih Kalyon - Casım
Tuncer Salman - Ahmet
Erdal Tosun - Manav Şehmus
Bülent İnal - Mahmut Duran
Celal Tak - Panayırcı
Nuri Gökaşan - Jandarma Komutanı Ercüment
Zerrin Sümer - Vildan Hanım
Sinan Bengier - Kamyoncu
Caner Alkaya - İso
Cezmi Baskın - Latif
Zeynep Tokuş - Asiye
Selim Erdoğan - Servet
Volkan Demirok - Kino
Bahri Beyat - Türkçe Öğretmeni
Nejat Uygur - Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya - Deniz Kızı
Bahtiyar Engin - Civciv Satıcısı
Ata Demirer - Telekutucu
Selahattin Taşdöğen - Simo
Meral Çetinkaya - Felek
Şenol Ballı - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
Sinan Kılıç - Aykut
Nusret Karakuş - Veysi
Deniz Erdoğan - Cevdet
Cahit Taş - Rüstem
Tuna Orhan - Cahit
Derya Oyanay - Fadile
Elif İnci - Fazilet
Yasemin Ergene - Aynur
Arzu Tan Bayraktutan - Zehra
VİZONTELE TUUBA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele Tuuba filmi Van'da çekildi.
VİZONTELE TUUBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vizontele Tuuba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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