Yayınlanma: 29.03.2025 - 14:21

Güncelleme: 29.03.2025 - 14:21

Kartal Göz filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin senaristliğini Dan McDermott ve Eli Attie üstleniyor. Peki, Kartal Göz filminin konusu ne? Kartal Göz filminin oyuncuları kim?

KARTAL GÖZ FİLMİNİN KONUSU NE?

İşsiz ve sorumsuz bir adam olan Jerry Shaw'ın (Shia LaBeouf), başarılı ve zengin bir ikiz kardeşi vardır. Ancak talihsiz bir kaza sonucu kardeşi ölünce başına tuhaf olaylar gelmeye başlar. Banka hesabında servet değerinde para, evine gönderilen silahlar ve telesekreterine bırakılan, polisin yolda olduğunu söyleyen bir mesaj ve daha önce hiç görmediği bir kadınla beraber ani bir yolculuk.. Hayatı tamamen tepetaklak olmuştur. Birlikte yolculuk ettiği Rachel Holloman'da (Michelle Monaghan) aynı ses tarafından tehdit edilmiştir. Rachel Holloman (Michelle Monaghan) teröristler tarafından kapana kıstırılıp, suikast düzenlemeye hazırlanan bir terör hücresine katılmaya zorlanır. FBI peşlerindedir ve telefondaki ses her kimse çok şey bilmektedir. Neler plandadığını ve bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu çok geç olmadan öğrenmek zorundadırlar.

KARTAL GÖZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf

Michelle Monaghan

Cameron Boyce

Rosario Dawson

Billy Bob Thornton

Anthony Mackie

Ethan Embry

Michael Chiklis

William Sadler

Eric Christian Olsen

Lynn Cohen

KARTAL GÖZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kartal Göz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.