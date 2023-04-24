Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze filmi oyuncuları kim? Müfreze filmi gerçek olay mı?

Müfreze filmi TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Müfreze filminin konusunu, nerede çekildiğini, hikayesinin gerçek olup olmadığını ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze filmi oyuncuları kim? Müfreze filmi gerçek olay mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:29
Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze filmi oyuncuları kim? Müfreze filmi gerçek olay mı?
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1 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren Müfreze filminin yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı otururken filmin senaryosunu Emir Bublis kaleme aldı. Filmseverler, Müfreze filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Müfreze filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze filmi oyuncuları kim? Müfreze filmi gerçek olay mı? Müfreze filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

MÜFREZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müfreze, küçük bir kız çocuğunu kurtarmaya çalışan askeri ekibin verdiği mücadeleyi konu ediyor. Teröristlerin işgali altında bulunan bir köyde yaşayan çocuklar, içtikleri sudan zehilenince valilik olaya müdahale eder. Çocukların tedavi edilmesi için köye gönderile doktor Kemal'e, 7 kişilik bir komando birliği eşlik eder. Hastaların arasında bulunan bir kız çocuğunun durumu iyice ağırlaşınca, çocuğun şehre götürülmesine karar verilir. Ancak bu sırada terör örgütünün saldırıya başlaması, şehre gitmelerini engeller. Askerler, saat süren çatışma boyuncu doktoru ve çocuğu korumak için zorlu bir mücadele verir.

MÜFREZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sera Tokdemir

Emrah Girgin

İsmail Hakkı Ürün

Deniz Oral

Serkan Kuru

Ateş Fatih Uçan

Burak Arslan

Çınar Altuntaş

Rabia Yalçın

Çetin Yeltekin

Rozet Hubeş

Hikmet Karagöz

Esin Civangil

MÜFREZE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Müfreze filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.


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