Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi konusu nedir? Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi oyuncuları kim?
Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmseverler, Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi konusu nedir? Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi oyuncuları kim?
Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi Beowulf isimli destandan uyarlanan 2007 ABD yapımı fantastik filmdir. Filmin yönetmenliğini Robert Zemeckis üstlenirken, senaristliğini Neil Gaiman ve Roger Avary kaleme aldı. Peki, Ölümsüz Savaşçı filmi konusu nedir? Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
BEOWULF: ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Korkudan uzak, her türlü güce başkaldırabilen gerçek bir savaşçıdır Beofwulf. Ayrıca her yeri ve her şehri kan gölüne çeviren ve etrafa yaydığı dehşet ile tam bir kaos oluşturan Grendel ile baş etmeye kalkışacak tek kişi de Beowulf’tur. Ancak Grendel’in üstesinden gelip onu yenmek tam olarak kabusun sona ermesini sağlamayabilir. Zira Grendel’in intikam ateşi ile kavrulan annesi ortaya çıktığında kendisi Grendel’den çok daha tehlikeli bir hal alacaktır. Oscar sahibi Robert Zemeckis, son derece başarılı bir oyuncu kadrosu eşliğinde fantastik bir maceranın yaratıcısı konumunda.
BEOWULF: ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ray Winstone - Beowulf
Anthony Hopkins - Hrothgar
Angelina Jolie - Grendel'in annesi
John Malkovich - Unferth
Robin Wright Penn - Wealtheow
Brendan Gleeson - Wiglaf
Crispin Glover - Grendel
Alison Lohman - Ursula
Costas Mandylor - Hondshew
Greg Ellis - Garmund
Sebastian Roché - Wulfgar
Dominic Keating
BEOWULF: ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi IMDb puanı 10 üzerinde 6.3 olarak belirlendi.
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