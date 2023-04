Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi konusu nedir? Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi oyuncuları kim?

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:13

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:13

Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi Beowulf isimli destandan uyarlanan 2007 ABD yapımı fantastik filmdir. Filmin yönetmenliğini Robert Zemeckis üstlenirken, senaristliğini Neil Gaiman ve Roger Avary kaleme aldı. Peki, Ölümsüz Savaşçı filmi konusu nedir? Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BEOWULF: ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Korkudan uzak, her türlü güce başkaldırabilen gerçek bir savaşçıdır Beofwulf. Ayrıca her yeri ve her şehri kan gölüne çeviren ve etrafa yaydığı dehşet ile tam bir kaos oluşturan Grendel ile baş etmeye kalkışacak tek kişi de Beowulf’tur. Ancak Grendel’in üstesinden gelip onu yenmek tam olarak kabusun sona ermesini sağlamayabilir. Zira Grendel’in intikam ateşi ile kavrulan annesi ortaya çıktığında kendisi Grendel’den çok daha tehlikeli bir hal alacaktır. Oscar sahibi Robert Zemeckis, son derece başarılı bir oyuncu kadrosu eşliğinde fantastik bir maceranın yaratıcısı konumunda.

BEOWULF: ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ray Winstone - Beowulf

Anthony Hopkins - Hrothgar

Angelina Jolie - Grendel'in annesi

John Malkovich - Unferth

Robin Wright Penn - Wealtheow

Brendan Gleeson - Wiglaf

Crispin Glover - Grendel

Alison Lohman - Ursula

Costas Mandylor - Hondshew

Greg Ellis - Garmund

Sebastian Roché - Wulfgar

Dominic Keating

BEOWULF: ÖLÜMSÜZ SAVAŞÇI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi IMDb puanı 10 üzerinde 6.3 olarak belirlendi.