Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:57

1976 yılında vizyona giren filmin türü dramdır. Polonyada çekilen Yara (The Scar - Blizna) filminin yönetmen koltuğunda Krzysztof Kieslowski oturuyor. Filmin senaryosunu Romuald Karas kaleme aldı. Peki, Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

YARA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1970 yılında, tartışmalar ve sözde müzakerelerden sonra, büyük bir kimya fabrikasının kurulması kararı verilir ve sadık bir Parti mensubu olan Bednarz bu işin başına getirilir. Bednarz fabrikanın kurulacağı küçük kasabada daha önce yaşamıştır, eşi orada Parti aktivisti olarak faaliyet yürütmüştür ve bu döneme dair tatsız anıları vardır. Yine de insanların çalışıp iyi bir şekilde yaşayabileceği bir yer inşa edeceği inancıyla işe koyulur. Fakat amaç ve görüşleri kısa vadeli ihtiyaçlarına öncelik veren kasaba halkı ile uyuşmaz. Hayal kırıklığına uğrayan Bednarz görevini bırakır.

YARA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Franciszek Pieczka - Stefan Bednarz

Mariusz Dmochowski - Vorsitzender

Jerzy Stuhr - Bednarz's assistant

Halina Winiarska - Bednarz's Wife

Joanna Orzeszkowska - Eva Bednarz's Daughter

Jan Skotnicki

Stanislaw Igar

Stanislaw Michalski

Michal Tarkowski

Andrzej Skupien

Jadwiga Bryniarska

YARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yara (The Scar - Blizna) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.