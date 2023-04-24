Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi?
Yara (The Scar - Blizna) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Yara (The Scar - Blizna) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi?
1976 yılında vizyona giren filmin türü dramdır. Polonyada çekilen Yara (The Scar - Blizna) filminin yönetmen koltuğunda Krzysztof Kieslowski oturuyor. Filmin senaryosunu Romuald Karas kaleme aldı. Peki, Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
YARA FİLMİ KONUSU NEDİR?
1970 yılında, tartışmalar ve sözde müzakerelerden sonra, büyük bir kimya fabrikasının kurulması kararı verilir ve sadık bir Parti mensubu olan Bednarz bu işin başına getirilir. Bednarz fabrikanın kurulacağı küçük kasabada daha önce yaşamıştır, eşi orada Parti aktivisti olarak faaliyet yürütmüştür ve bu döneme dair tatsız anıları vardır. Yine de insanların çalışıp iyi bir şekilde yaşayabileceği bir yer inşa edeceği inancıyla işe koyulur. Fakat amaç ve görüşleri kısa vadeli ihtiyaçlarına öncelik veren kasaba halkı ile uyuşmaz. Hayal kırıklığına uğrayan Bednarz görevini bırakır.
YARA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Franciszek Pieczka - Stefan Bednarz
Mariusz Dmochowski - Vorsitzender
Jerzy Stuhr - Bednarz's assistant
Halina Winiarska - Bednarz's Wife
Joanna Orzeszkowska - Eva Bednarz's Daughter
Jan Skotnicki
Stanislaw Igar
Stanislaw Michalski
Michal Tarkowski
Andrzej Skupien
Jadwiga Bryniarska
YARA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yara (The Scar - Blizna) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çocukları siyasete alet etmekten geri durmadı
- Alevi
- Vekil olamadı TİGEM'e atandı
- Prof. Dr. Naci Görür'den skandal görüntülere tepki
- Muharrem İnce-Erkan Baş
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Yiğitlerim
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- En çok ihracat yapılan ülkeler belli oldu
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Azerbaycan harekete geçti