Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin konusu ne? Er Ryan'ı Kurtarmak filminin oyuncuları kim?

Er Ryan'ı Kurtarmak filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Spielberg üstleniyor. Peki, Er Ryan'ı Kurtarmak filminin konusu ne? Er Ryan'ı Kurtarmak filminin oyuncuları kim?

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Er Ryan’ı Kurtarmak'ta, dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Yakarışları karşılık bulur ve Başkan tarafından verilen bir emirle James Ryan’ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkması sağlanacaktır. Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir asker birliği farklı bir göreve, Ryan’ı kurtarma görevine atanır. Ancak yüzbaşı John Miller tarafından yönetilen bu birim, can pazarının yaşandığı bu zorlu ortamda hakikatli bir yaşam mücadelesine atılacak; tek bir adamı kurtarmak için sekiz kişinin hayatının tehlikeye atılmasının meşruluğunu sorgulayacaktır.

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks - Yüzbaşı John H. Miller

Tom Sizemore - Çavuş Mike Horvath

Edward Burns - Er Richard Reiben

Barry Pepper - Er Daniel Jackson

Adam Goldberg - Er Stanley

Vin Diesel - Er Adrian Caparzo

Giovanni Ribisi - Irwin Wade

Jeremy Davies - Timothy E. Upham

Matt Damon - Er James Francis Ryan

Ted Danson - Fred Hamill

Paul Giamatti - Başçavuş William Hill

ER RYAN'I KURTARMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Er Ryan'ı Kurtarmak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.