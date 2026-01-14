Erdal ile Ece filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaristliğini ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar üstleniyor. Peki, Erdal ile Ece filminin konusu ne? Erdal ile Ece filminin oyuncuları kim?

ERDAL İLE ECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Erdal ile Ece, ilişkilerinde acı tatlı çatışmalar yaşayan ve bu nedenle kendilerini türlü komik durumların içerisinde bulan evli bir çiftin hikayesini konu ediyor. Erdal, kuzeni Oğuz ile birlikte oto sanayide araç kaplama, modifiye işleriyle uğraşan bir adamdır. Karısı Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan bir kadındır. Uzun yıllardır evli olan Erdal ile Ece'nin yaşadığı acı tatlı çatışmalar, onları birbirinden komik olayların içine sürekler. Filmde her ilişkide karşılaşılan acı tatlı tartışmalar, birbirini seven bir çiftin gözünden anlatılıyor.

ERDAL İLE ECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar-Erdal

Seda Türkmen-Ece

Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz

Selahattin Mutlu- Selahattin

Gizem Yeğit- Diyetisyen

Mustafa Yıldız- Body Namık

İnci Pars-Sema

Damla Polat- Damla

Selin Uzal - Serpil

Sevda Baş- Bengü

ERDAL İLE ECE FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Erdal ile Ece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.