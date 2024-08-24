Terminatör 2: Mahşer Günü filminin konusu ne? Terminatör 2: Mahşer Günü filminin oyuncuları kim?
Terminatör 2: Mahşer Günü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Terminatör 2: Mahşer Günü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Terminatör 2: Mahşer Günü filminin konusu ne? Terminatör 2: Mahşer Günü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Terminatör 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Cameron üstleniyor. Peki, Terminatör 2: Mahşer Günü filminin konusu ne? Terminatör 2: Mahşer Günü filminin oyuncuları kim?
MAHŞER GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
İlk olarak 1 Temmuz 1991'de gösterime giren Terminatör 2 filmi, 25 Ağustos 2017'de 3 boyutlu olarak tekrar gösterime girdi. 1997 Ağustos'unda yaşanan ve 3 milyarı aşkın insanın ölümüne neden olan olayın üstünden yıllar geçmiş ve 2029 yılına gelinmiştir. John Connor makinelere karşı insan direnişinin lideri konumundadır. Onu 2029 yılında yok edemeyen makineler şimdi yok edemedikleri düşmanlarını geçmişte yok etmeyi denemeye karar verirler ve John'un 10 yaşında olduğu döneme bir yok edici makine yollarlar. Buna karşılık john da o dönemde kendisini korumak için daha önce annesini öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin daha üst bir modelini geçmişe yollar. İki yok edici makine arasında John Connor için büyük bir mücadele başlar. Bu arada henüz yaşanmamış olan 1997 Ağustos'unda yaşanacak olan felaketin mimarı olan Skynet adlı sistem de yavaş yavaş faaliyetlerini artırmaya başlamıştır. John ve onun koruyucu makinesi John'un annesini akıl hastanesinden kaçırıp Skynet'i durdurmak için işbirliğine girişirken diğer yok edici makine de John'u yoketmek için onların peşinden gitmektedir.
MAHŞER GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Patrick
Edward Furlong
Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Earl Boen
Joe Morton
Jenette Goldstein
Xander Berkeley
S. Epatha Merkerson
Nikki Cox
Mark Christopher Lawrence
Castulo Guerra
Dean Norris
Terrence Evans
Abdul Salaam El Razzac
Mike Muscat
Tony Simotes
Peter Schrum
Danny Cooksey
Leslie Hamilton Gearren
Ken Gibbel
Robert Winley
Shane Wilder
Jared Lounsberry
Casey Chavez
Ennalls Berl
Tom Mcdonald
Jim Palmer
MAHŞER GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Terminatör 2: Mahşer Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.
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