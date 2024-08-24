Yayınlanma: 24.08.2024 - 19:15

Güncelleme: 24.08.2024 - 19:15

Terminatör 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Cameron üstleniyor. Peki, Terminatör 2: Mahşer Günü filminin konusu ne? Terminatör 2: Mahşer Günü filminin oyuncuları kim?

MAHŞER GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk olarak 1 Temmuz 1991'de gösterime giren Terminatör 2 filmi, 25 Ağustos 2017'de 3 boyutlu olarak tekrar gösterime girdi. 1997 Ağustos'unda yaşanan ve 3 milyarı aşkın insanın ölümüne neden olan olayın üstünden yıllar geçmiş ve 2029 yılına gelinmiştir. John Connor makinelere karşı insan direnişinin lideri konumundadır. Onu 2029 yılında yok edemeyen makineler şimdi yok edemedikleri düşmanlarını geçmişte yok etmeyi denemeye karar verirler ve John'un 10 yaşında olduğu döneme bir yok edici makine yollarlar. Buna karşılık john da o dönemde kendisini korumak için daha önce annesini öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin daha üst bir modelini geçmişe yollar. İki yok edici makine arasında John Connor için büyük bir mücadele başlar. Bu arada henüz yaşanmamış olan 1997 Ağustos'unda yaşanacak olan felaketin mimarı olan Skynet adlı sistem de yavaş yavaş faaliyetlerini artırmaya başlamıştır. John ve onun koruyucu makinesi John'un annesini akıl hastanesinden kaçırıp Skynet'i durdurmak için işbirliğine girişirken diğer yok edici makine de John'u yoketmek için onların peşinden gitmektedir.

MAHŞER GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Patrick

Edward Furlong

Arnold Schwarzenegger

Linda Hamilton

Earl Boen

Joe Morton

Jenette Goldstein

Xander Berkeley

S. Epatha Merkerson

Nikki Cox

Mark Christopher Lawrence

Castulo Guerra

Dean Norris

Terrence Evans

Abdul Salaam El Razzac

Mike Muscat

Tony Simotes

Peter Schrum

Danny Cooksey

Leslie Hamilton Gearren

Ken Gibbel

Robert Winley

Shane Wilder

Jared Lounsberry

Casey Chavez

Ennalls Berl

Tom Mcdonald

Jim Palmer

MAHŞER GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terminatör 2: Mahşer Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.