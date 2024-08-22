Tek Atış filminin konusu ne? Tek Atış filminin oyuncuları kim?

Tek Atış filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tek Atış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tek Atış filminin konusu ne? Tek Atış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:32
Tek Atış filminin konusu ne? Tek Atış filminin oyuncuları kim?
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Tek Atış filminin yönetmen koltuğunda James Nunn oturuyor. Filmin senaristliğini  Jamie Russell üstleniyor. Peki, Tek Atış filminin konusu ne? Tek Atış filminin oyuncuları kim? 

TEKA ATIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Teğmen Blake Harris liderliğindeki elit bir asker birliği CIA için tehlikeli bir mahkumu ada hapishanesine götürmekle görevlendirilir. Nakil sırasında askeri birlik, mahkumu kurtarmaya çalışan isyancıların saldırısına uğrar.

TEK ATIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ashley Greene
  • Emmanuel Imani
  • Ryan Phillippe
  • cott Adkins

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