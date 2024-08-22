Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 22.08.2024 - 09:32

Tek Atış filminin yönetmen koltuğunda James Nunn oturuyor. Filmin senaristliğini Jamie Russell üstleniyor. Peki, Tek Atış filminin konusu ne? Tek Atış filminin oyuncuları kim?

TEKA ATIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Teğmen Blake Harris liderliğindeki elit bir asker birliği CIA için tehlikeli bir mahkumu ada hapishanesine götürmekle görevlendirilir. Nakil sırasında askeri birlik, mahkumu kurtarmaya çalışan isyancıların saldırısına uğrar.

TEK ATIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?