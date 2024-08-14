Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:06

Güncelleme: 14.08.2024 - 17:06

Rampage: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle ve Carlton Cuse üstleniyor. Peki, Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?

İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Malin Åkerman

Naomie Harris

Joe Manganiello

Marley Shelton

Jake Lacy

Breanne Hill

P.J. Byrne

Jack Quaid

Matt Gerald

Jeffrey Dean Morgan

Jason Liles

Gary Weeks

Gregory Hoyt

BÜYÜK YIKIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rampage: Büyük Yıkım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.