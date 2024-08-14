Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim?
Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Rampage: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Filmin senaristliğini Ryan Engle ve Carlton Cuse üstleniyor. Peki, Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ne? Rampage: Büyük Yıkım filminin oyuncuları kim?
BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?
İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.
BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dwayne Johnson
Malin Åkerman
Naomie Harris
Joe Manganiello
Marley Shelton
Jake Lacy
Breanne Hill
P.J. Byrne
Jack Quaid
Matt Gerald
Jeffrey Dean Morgan
Jason Liles
Gary Weeks
Gregory Hoyt
BÜYÜK YIKIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rampage: Büyük Yıkım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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