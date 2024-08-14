Ödül Avcıları filminin konusu ne? Ödül Avcıları filminin oyuncuları kim?

Ödül Avcıları (Bounty Hunters) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ödül Avcıları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ödül Avcıları filminin konusu ne? Ödül Avcıları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 18:00
Ödül Avcıları filminin konusu ne? Ödül Avcıları filminin oyuncuları kim?
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Ödül Avcıları filminin yönetmen koltuğunda Shin Tae-ra oturuyor. Filmin senaristliğini Edmond Wong üstleniyor. Peki, Ödül Avcıları filminin konusu ne? Ödül Avcıları filminin oyuncuları kim? 

ÖDÜL AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Kore, Çin, Hong Kong, Tayland ve diğer Asya ülkelerinde bulunan birbirinden yetenekli ödül avcılarının etrafında dönmektedir.

ÖDÜL AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lee Min-ho

Wallace Chung

Karena Ng

Yan Tang

Siu-wong Fan

Kim Min-gyo

Louis Fan

Xu Zheng Xi

ÖDÜL AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ödül Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.


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