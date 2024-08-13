Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:22

Güncelleme: 13.08.2024 - 17:22

Kutsal Silahın Peşinde filminin yönetmen koltuğunda Yu-jin Kim oturuyor. Kutsal Silahın Peşinde filminin senaristliğini Hyeon-jeong Shin , Lee Man-hee üsleniyor. Kutsal Silahın Peşinde filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Kutsal Silahın Peşinde filminin konusu ne? Kutsal Silahın Peşinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KUTSAL SİLAHIN PEŞİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kral Sejong'un hükümdarlığı sırasında Joseon Hanedanı kusursuz devletin ta kendisiydi. Topraklarını genişletmek yolundaki yükselen bir imparatorluk olan Ming Çin'i içinse, Joseon bir engel oluşturuyordu. Teslimiyet isteyen Ming Çin'i Joseon'un iç işlerine karışıyordu. Oysa bu arada Joseon kuzeyli barbarların sürekli tehdidini kontrol etmekteydi. Çin'in kendi ülkesinin iç işlerine karışmasından nefret eden Kral Sejong, hem Joseon’un kaybettiği toprakları geri almak hem de üstünlüğü yine ele geçirmek için gizlice Hayalet Okçu adında bir silah geliştirir. Ancak Çin casusları bu planı keşfedip Çin imparatoru zor kullanarak silahın geliştirilmesini durdurmaya kalkışınca olaylar başlar.

KUTSAL SİLAHIN PEŞİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ahn Sung-kee

Jung Jae-young

Jun-ho Heo

Jeong Seong-mo

Park Jung-chul

Lee Kyeong-yeong

Lee Do-kyung

Han Eun-jung

Ryoo Hyoun-kyoung

Seol-ju

Kim Myeong-su

In Gyo-jin

Lee Jang-Hoon

KUTSAL SİLAHIN PEŞİNDE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kutsal Silahın Peşinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.