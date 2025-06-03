Eşkıya filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Eşkıya filminin konusu ne? Eşkıya filminin oyuncuları kim?

EŞKIYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Yavuz Turgul imzalı film, 35 yıldır mahpus olduğu cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ele verenlerden intikam almak ve sevdiği kadını bulmak için başladığı arayışta yolu İstanbul'a düşen eşkıya Baran ile yedi tepe İstanbul'da çocukluğundan itibaren kayıp bir hayat yaşayan Cumali'nin hikâyesini anlatıyor.

EŞKIYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şener Şen - Baran (Eşkıya)

Uğur Yücel - Cumali

Sermin Hürmeriç - Keje

Yeşim Salkım - Emel

Kamran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu

Ülkü Duru - Emel'in annesi

Özkan Uğur - Sedat

Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin

Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal

Güven Hokna - Sevim Abla

Kemal İnci - Mustafa

Melih Çardak - Demircan

EŞKIYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eşkıya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.