Eşkıya filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Eşkıya filminin konusu ne? Eşkıya filminin oyuncuları kim?
EŞKIYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Yavuz Turgul imzalı film, 35 yıldır mahpus olduğu cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ele verenlerden intikam almak ve sevdiği kadını bulmak için başladığı arayışta yolu İstanbul'a düşen eşkıya Baran ile yedi tepe İstanbul'da çocukluğundan itibaren kayıp bir hayat yaşayan Cumali'nin hikâyesini anlatıyor.
EŞKIYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şener Şen - Baran (Eşkıya)
Uğur Yücel - Cumali
Sermin Hürmeriç - Keje
Yeşim Salkım - Emel
Kamran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu
Ülkü Duru - Emel'in annesi
Özkan Uğur - Sedat
Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin
Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal
Güven Hokna - Sevim Abla
Kemal İnci - Mustafa
Melih Çardak - Demircan
EŞKIYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eşkıya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.