Eşref Rüya bugün var mı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

Eşref Rüya dizisinin 30. bölümünün neden yayımlanmadığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Eşref Rüya bugün var mı? Eşref Rüya yeni bölüm neden yok, ne zaman?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Nisan’ı içinde bulunduğu ölümcül tuzaktan kurtarmak için tüm gücüyle savaşır. Nisan, bir yandan onu kimin kaçırdığını öğrenmeye bir yandan da geçmişindeki karanlık boşluğun sırrını çözmeye çalışır. Eşref’in tahta geçme töreni yeraltı dünyasında büyük yankı uyandırır. Kadir ellerinden kayıp giden iktidarı tekrar elde etmenin yollarını arar. Hıdır’ın babası olduğunu öğrenmesi ise Kadir için işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar.

Eşref, ‘Fırat Koral’ isminin ardındaki kişiyi araştırmaya devam ederken İhtiyar’la karşı karşıya gelecek ve ekibiyle zorlu bir mücadeleye sürüklenecektir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin 30. bölümü 28 Ocak 2026 tarihinde televizyonlardaki yerini alacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yetimlerin liderliğini resmen devralan Eşref, gücünü tüm aleme kanıtlayarak İhtiyar’ı tamamen karşısına alır. Nisan ile ilişkisini yoluna koyduğu sırada ise ekipteki muhbir meselesinin yeniden patlak vermesi, ikili arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

Kadir, Hıdır’ın Eşref’e destek çıkmasına içerlese de Hıdır’la yeniden yüzleşerek geçmiş defterleri açar. Hıdır, Kadir’in intikam için İhtiyar’la çatışacağını düşünür ancak Kadir’in aklında bambaşka planlar vardır. Psikolojik bir savaşın ortasında kalan Nisan, psikiyatristten yardım alarak karanlık geçmişine ışık tutmaya çalışır. Ancak parçalar yerine oturduğunda, Nisan hayatının en ağır sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.