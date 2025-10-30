Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dinçer, Eşref’in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref’in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder. Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona ‘dur’ demenin vakti geldiğini anlar. Kadir’in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 5 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.