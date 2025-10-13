Eşref Rüya dizisi 18. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gürdal’ı Kadir’in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise, Gürdal’ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır. Dinçer’in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref’in Afra’nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar. Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal’ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır. Nisan kardeşinin cinayetindeki sorumluları bulmak için yılmadan çabalarken Eşref de hem adını temize çıkarmak hem de Gürdal’ı kurtarmak için her şeyini ortaya koymaya hazırdır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 15 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.