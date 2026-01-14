Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, oteli Kadir’den zeki bir planla geri aldıktan sonra bu kez hedefine eski evi koyar. Kadir’e karşı resmen başlattığı savaşta yetimler iki cepheye bölünür. Eşref, Kadir’e karşı kontrollü hareket etmeye çalışır fakat Sadık gözleri önünde can verince Eşref’in gözü döner. Kadir’le bir sonraki karşılaşmasında artık merhamete yer olmayacaktır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.