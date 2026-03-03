Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıllardır beklediği Rüya’yı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp İhtiyar’ın adamlarını karşısına alır. Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, Rüya’nın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar. Hıdır’ı öldürmekle İhtiyar’ı tamamen karşısına almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkabilmek için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir.

Nisan, Rüya’nın ilişkilerini bozacağından endişe etse de Eşref, tüm bu yaşananları lehine çevirmenin hazırlığı içindedir.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapar. Nisan başından geçen her şeyi Eşref’e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref’in kalbinde yara açar. Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yapar.,

Eşref’in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar’dan cezbedici bir teklif alır. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını arar.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 4 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.