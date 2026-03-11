Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapar. Nisan başından geçen her şeyi Eşref’e açıklasa bile uğradığı ihanet, Eşref’in kalbinde yara açar. Polisler tarafından etrafları sarıldığında kritik bir yol ayrımında kalan Eşref, herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

Eşref’in yokluğunda otoriteyi yeniden sağlamaya çalışan Kadir, Yaşar’dan cezbedici bir teklif alır. Yeni kuracağı düzende nihai gücü elinde bulundurmak isteyen Yaşar ise kaleyi içten fethetmenin yollarını arar.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref, Nisan’la ayrılıkları yüzünden büyük acılar çekse de artık aşklarının imkansız olduğunu bilir. Her şey için kendini suçlayan Eşref, içinde biriken öfkeyle başa çıkmaya çalışırken istemeden de olsa acısını en yakınlarından çıkarır. Bir yandan acısıyla baş etmeye çalışırken diğer tarafta kıyasıya bir mücadeleye adım atan Eşref, Yaşar’ın ticaretini engellemek için tüm gücünü kullanır.

Nisan, yaşananlardan sonra hayatında yeni bir sayfa açmaya karar vererek herkesten uzaklaşmak ister. Fakat beklenmedik bir anda Yaşar’la yollarının kesişmesi, Nisan’ı sürpriz bir yolculuğa sürükleyecektir.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 11 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.