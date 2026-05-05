Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in birlikte kaleme aldıkları Daha On Yedi dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Daha 17 dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Daha On Yedi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ve ailesine ulaşma çabasını konu alıyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak’a; Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat eşlik ediyor.

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Daha 17’nin İstanbul’da başlayan çekimleri Bodrum’da devam ediyor.

DAHA 17 DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.