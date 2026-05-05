Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

5.05.2026 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali mi yapacağı yoksa son sezonu mu olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Image

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Kıızlcık Şerbeti dizisinin 4. sezonu ile dizi final yapmayacak. Gelecek sezonda dizi 5. sezonu ile devam edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 135. bölümü 1 Mayıs Cuma akşamı ekranlardaki yerini almıştı. Dizinin 138. bölüm ile sezon finali yapması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 135. Bölümünde; İlhamilerin evinde çıkan yangın Asil’in müdahalesiyle can kaybı olmadan atlatılmış ancak ev kullanılamaz hale gelmiştir. İlhami ve Nursema birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Abdullah evin müştemilatına gelirler. Emir, iş yerinde yükseldikçe Fatih’le arası iyice açılmaktadır. Çimen ve Başak bu durumdan rahatsız olup devreye girseler de başarılı olamazlar. Elif’in yakınlaşma çabalarından iyice rahatsız olan Tuncay onunla açık açık konuşmak zorunda kalır. Elif bu duruma çok bozulacaktır. Tuncay yapmak istediği bir yardım etkinliği için Asil ve Kıvılcım’dan yardım ister. İkisi de seve seve bu işe girişir. Oğlu Abdullah’ın konuşmamasını dert eden Nilay, bu konuda kendine akıl veren Salkım ile yakınlaşacaktır. Başak ve Fatih’in arası her ne kadar iyi görünse de Başak’ın, Cemo’nun babasının kimliğini açıklamaması Fatih için büyük problemdir. Bu problemi çözmek isteyen Fatih’in yolu,   ikisi için de büyük bir çıkmaza dönüşecektir.

İlgili Konular: #dizi #final #Show TV #kızılcık şerbeti

İlgili Haberler

Hollywood yıldızı Cameron Diaz üçüncü kez anne oldu: İşte bebeğinin ismi...
Hollywood yıldızı Cameron Diaz üçüncü kez anne oldu: İşte bebeğinin ismi... Sinema kariyerine ara verip kendisini ailesine adayan dünyaca ünlü aktris Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, üçüncü çocuklarının dünyaya geldiğini müjdeledi.
Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brendon’ın ölüm sebebi açıklandı
Buffy the Vampire Slayer yıldızı Nicholas Brendon’ın ölüm sebebi açıklandı "Buffy the Vampire Slayer" dizisinin unutulmaz karakteri Xander Harris’e hayat veren Nicholas Brendon, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesinin uykusunda vefat ettiğini duyurduğu ünlü oyuncunun ölüm sebebinin kalp damar rahatsızlığı olduğu açıklandı.
RTÜK’ten kanal ve dijital platformlara ceza yağdı: Bahçeli’nin favori dizisi de nasibini aldı!
RTÜK’ten kanal ve dijital platformlara ceza yağdı: Bahçeli’nin favori dizisi de nasibini aldı! Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve SZC TV’ye siyasi eleştiriler; Kanal D, NOW TV ve dijital platformlara ise şiddet içerikleri gerekçesiyle ağır yaptırımlar uyguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin övgüyle bahsettiği "Yeraltı" dizisi de ceza alan yapımlar arasında yer aldı.