Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali mi yapacağı yoksa son sezonu mu olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ BİTİYOR MU?

Kıızlcık Şerbeti dizisinin 4. sezonu ile dizi final yapmayacak. Gelecek sezonda dizi 5. sezonu ile devam edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 135. bölümü 1 Mayıs Cuma akşamı ekranlardaki yerini almıştı. Dizinin 138. bölüm ile sezon finali yapması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 135. Bölümünde; İlhamilerin evinde çıkan yangın Asil’in müdahalesiyle can kaybı olmadan atlatılmış ancak ev kullanılamaz hale gelmiştir. İlhami ve Nursema birkaç gün hastanede kaldıktan sonra Abdullah evin müştemilatına gelirler. Emir, iş yerinde yükseldikçe Fatih’le arası iyice açılmaktadır. Çimen ve Başak bu durumdan rahatsız olup devreye girseler de başarılı olamazlar. Elif’in yakınlaşma çabalarından iyice rahatsız olan Tuncay onunla açık açık konuşmak zorunda kalır. Elif bu duruma çok bozulacaktır. Tuncay yapmak istediği bir yardım etkinliği için Asil ve Kıvılcım’dan yardım ister. İkisi de seve seve bu işe girişir. Oğlu Abdullah’ın konuşmamasını dert eden Nilay, bu konuda kendine akıl veren Salkım ile yakınlaşacaktır. Başak ve Fatih’in arası her ne kadar iyi görünse de Başak’ın, Cemo’nun babasının kimliğini açıklamaması Fatih için büyük problemdir. Bu problemi çözmek isteyen Fatih’in yolu, ikisi için de büyük bir çıkmaza dönüşecektir.