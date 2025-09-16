'Euphoria' 3. sezonun yayın tarihi açıklandı

HBO dizisi "Euphoria", merakla beklenen üçüncü sezonu için geri sayımı başlattı. Yapılan açıklamada dizinin yeni sezonunun 2026 baharında yayımlanacağını doğrulandı.

Jacob Elordi, yakın zamanda verdiği röportajda sete dönmenin "çok güzel" olduğunu söylerken, hikâyede zamansal sıçramalar olacağını ve karakterlerin yolculuklarının farklı yönlere evrileceğini açıkladı.

Yeni sezonda Zendaya’nın yanı sıra Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie ve Maude Apatow kadroya geri dönüyor. Martha Kelly ve Chloe Cherry bu kez ana kadroda yer alırken, Colman Domingo misafir oyuncu olarak dizideki yerini alacak.

Müzikal tarafta da büyük bir sürpriz var. İlk iki sezonda diziye imzasını atan Labrinth’e, bu kez Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer eşlik edecek.