Evde Tek Başına filminin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Filmin senaristliğini John Hughe üstleniyor. Peki, Evde Tek Başına filminin konusu ne? Evde Tek Başına filminin oyuncuları kim?

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN KONUSU NE?

8 yaşındaki haylaz Kevin (Macaulay Culkin), yanlışlıkla tatile giden ailesi tarafından evde unutulur. Evde yalnızlığın tadını çıkaran Kevin, kısa süre içinde eve göz diken iki hırsızı fark eder ve Noel Arifesi'ni evini bu hırsızlardan korumak için çeşitli planlar yaparak geçirir.

EVDE TEK BAŞINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Macaulay Culkin

Catherine O'Hara

Joe Pesci

Daniel Stern

John Heard

Peter Siragusa

Diana Rein

Linda Wylie

Luciano Saber

Mark Beltzman

Ralph Foody

EVDE TEK BAŞINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Evde Tek Başına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.