Evdeki Düşman filminin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Filmin senaristliğini David Leslie Johnson üstleniyor. Peki, Evdeki Düşman filminin konusu ne? Evdeki Düşman filminin oyuncuları kim?

EVDEKİ DÜŞMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Doğmamış çocuklarının trajik ölümü Kate (Vera Farmiga) ve John'u (Peter Sarsgaard) perişan etmiş, hem evliliklerini hem de Kate'in kırılgan ruh halini olumsuz yönde etkilemiştir çünkü Kate kabusların ve geçmişinden gelen iblislerin pençesindedir.

Hayatlarını bir nebze de olsa normale döndürmeye çalışan çift bir çocuk daha evlat edinmeye karar verir. Gerek John gerek Kate yöredeki bir yetimhanede Esther (Isabelle Fuhrman) adındaki küçük bir kıza adeta çekildiklerini hissederler ve ona yakınlaşılar ama Esther aslında göründüğü gibi değildir.

Esther okulunda sinir krizleri geçirir, yeni okuluna ilk geldiği gün kendisiyle dalga geçen küçük kızın oyun parkında bacağını kırar. Bir dizi cinayetler işlemeye başlayan Esther artık iyice kontrolden çıkmıştır ve dehşet saçmaya başlamıştır. Ailesinin güvenliğinden endişe eden Kate, John'a ve diğerlerine Esther'ın sevimli maskesinin ardındaki yüzünü göstermeye çalışır. Ama uyarılarına kulak asılmaz ve belki de herkes için çok geç olana dek bu durum devam eder.

EVDEKİ DÜŞMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Peter Sarsgaard

Vera Farmiga

Isabelle Fuhrman

CCH Pounder

EVDEKİ DÜŞMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Evdeki Düşman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.