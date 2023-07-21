Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:35

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:35

Soğuk Savaş filminin yönetmen koltuğunda Pawel Pawlikowski oturuyor. Senaristliğini Janusz Glowacki ve Pawel Pawlikowski üstleniyor. Peki, Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?

SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Soğuk Savaş, birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip Zula ve Wiktor arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın hikayesi anlatıyor.

Zula ve Wiktor, İkinci Dünya Savaşı sonrasında harabeye dönen Polonya’da karşılaşır. Farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olmalarına karşın, kaderin onlarını bir daha ayırmayak şekilde birleştirdiğine inanırlar.

SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joanna Kulig

Tomasz Kot

Cédric Kahn

Borys Szyc

Joanna Depczynska

Katarzyna Ciemniejewska

Adam Woronowicz

Jeanne Balibar

Adam Szyszkowski

Drazen Šivak

Adam Ferency

Aloïse Sauvage

Slavko Sobin

Krzysztof Materna

Philip Lenkowsky

Aleksandra Yermak

Martin Budny

Vergil J. Smith

Davina Reeves

Hacen Sahraoui

SOĞUK SAVAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Soğuk Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.