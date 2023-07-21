Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?
Soğuk Savaş (Cold War) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Soğuk Savaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Soğuk Savaş filminin yönetmen koltuğunda Pawel Pawlikowski oturuyor. Senaristliğini Janusz Glowacki ve Pawel Pawlikowski üstleniyor. Peki, Soğuk Savaş filminin konusu ne? Soğuk Savaş filminin oyuncuları kim?
SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Soğuk Savaş, birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip Zula ve Wiktor arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın hikayesi anlatıyor.
Zula ve Wiktor, İkinci Dünya Savaşı sonrasında harabeye dönen Polonya’da karşılaşır. Farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olmalarına karşın, kaderin onlarını bir daha ayırmayak şekilde birleştirdiğine inanırlar.
SOĞUK SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joanna Kulig
Tomasz Kot
Cédric Kahn
Borys Szyc
Joanna Depczynska
Katarzyna Ciemniejewska
Adam Woronowicz
Jeanne Balibar
Adam Szyszkowski
Drazen Šivak
Adam Ferency
Aloïse Sauvage
Slavko Sobin
Krzysztof Materna
Philip Lenkowsky
Aleksandra Yermak
Martin Budny
Vergil J. Smith
Davina Reeves
Hacen Sahraoui
SOĞUK SAVAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Soğuk Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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