Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim?

Evrensel Dil (Universal Language) izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evrensel Dil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 20:15

Evrensel Dil filminin yönetmen koltuğunda Matthew Rankin oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Rankin, Ila Firouzabadi ve Pirouz Nemati üstleniyor. Peki, Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim? 

EVRESEL DİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Tahran ve Winnipeg arasında bir yerde… Negin ve Nazgol kış soğuğunda donuş bir para bulur ve parayı buz kütlesinden çıkarmaya çalışırlar. Massoud, kafa karışıklıkları gittikçe artan turistlere Winnipeg’deki anıtları ve tarihi alanları gezdirir. Matthew, Quebec hükümetindeki işinden istifa eder ve annesiyle birlikte gizemli bir yolculuğa çıkar.

EVRESEL DİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matthew Rankin

Mani Soleymanlou

Pirouz Nemati

Danielle Fichaud

Rojina Esmaeili

Baharan Bani Ahmadi

Saba Vahedyousefi

Sobhan Javadi

Bernard Arene

Bahram Nabatian

EVRESEL DİL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Evrensel Dil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


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