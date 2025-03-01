Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim?
Evrensel Dil (Universal Language) izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evrensel Dil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Evrensel Dil filminin yönetmen koltuğunda Matthew Rankin oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Rankin, Ila Firouzabadi ve Pirouz Nemati üstleniyor. Peki, Evrensel Dil filminin konusu ne? Evrensel Dil filminin oyuncuları kim?
EVRESEL DİL FİLMİNİN KONUSU NE?
Tahran ve Winnipeg arasında bir yerde… Negin ve Nazgol kış soğuğunda donuş bir para bulur ve parayı buz kütlesinden çıkarmaya çalışırlar. Massoud, kafa karışıklıkları gittikçe artan turistlere Winnipeg’deki anıtları ve tarihi alanları gezdirir. Matthew, Quebec hükümetindeki işinden istifa eder ve annesiyle birlikte gizemli bir yolculuğa çıkar.
EVRESEL DİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matthew Rankin
Mani Soleymanlou
Pirouz Nemati
Danielle Fichaud
Rojina Esmaeili
Baharan Bani Ahmadi
Saba Vahedyousefi
Sobhan Javadi
Bernard Arene
Bahram Nabatian
EVRESEL DİL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Evrensel Dil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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