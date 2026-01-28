Eyvah Eyvah 3 filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 filminin konusu ne? Eyvah Eyvah 3 filminin oyuncuları kim?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Geyikli'li klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Dedesi ve babası ortak bir lokanta açmaya karar vermişler dolayısıyla artan masraflar karşısında Hüseyin çok sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir...

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Ayşenil Şamlıoğlu

Hazım Körmükçü

Özge Borak

Salih Kalyon

Cengiz Bozkurt

Erkan Can

Tarık Ünlüoğlu

Serra Yılmaz

Onur Buldu

Onur Atilla

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eyvah Eyvah 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.