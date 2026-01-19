Eyyvah Eyvah 2 filminin konusu ne? Eyyvah Eyvah 2 filminin oyuncuları kim? Eyyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi?

Eyyvah Eyvah 2 filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Eyyvah Eyvah 2 filminin konusu ne? Eyyvah Eyvah 2 filminin oyuncuları kim? Eyyvah Eyvah 2 2 filmi nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Maceranın İstanbul ayağında babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. Bu arada aklı hâlâ Hemşire Müjgan'dadır. Fakat bu sefer de önüne engel olarak kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur. Ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'ten Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Ayşenil Şamlıoğlu

Özge Borak

Murat Serezli

Salih Kalyon

Tarık Ünlüoğlu

Hamdi Alp

Teoman Kumbaracıbaşı

Şehsuvar Aktaş

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Geyikli köyünde çekilmiştir.

EYYVAH EYVAH 2 FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Eyyvah Eyvah 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.