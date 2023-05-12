Faithful filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Faithful filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 19:09

Güncelleme: 12.05.2023 - 19:16

Faithful yönetmenliğini üstlenen Hélier Cisterne’nin, senaristliğinde Katell Quillévéré ve Antoine Barraud’la birlikte çalıştığı, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

FAİTHFUL FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 1956, Cezayir... Fernand Iveton, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında torna operatörü olarak çalıştığı fabrikaya bomba yerleştimek suçundan tutuklanır. Karısı Hélène artık bir ‘hain’ ile evlidir, ancak Fernand'ı kaderine terk etmeyi reddeder ve onu kurtarmak için elinden geleni yapar..

Genç ve başarılı bir aşçı olan Masato, ailesinin geçmişine dair gerçekleri merak eder. Büyükannesinin hatıra defterini bulan genç adam, Japonya’dan ayrılıp Singapur’a gelir. Burada aile sırlarından ve lezzetli yemeklerden çok daha fazlasını keşfeder.

FAİTHFUL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vincent Lacoste

Vicky Krieps

Jules Langlade

FAİTHFUL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Faithful filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.