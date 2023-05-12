Gol Kralı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gol Kralı filmi nerede çekildi?

Gol Kralı filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Gol Kralı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gol Kralı filmi nerede çekildi? Gol Kralı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:18
Gol Kralı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gol Kralı filmi nerede çekildi?
Abone Ol google-news

Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini Osman F. Seden’in üstlendiği, 1981 yapımlı bir komedi filmidir.

GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Suna Yıldızoğlu

Suzan Avcı

Reha Yurdakul

GOL KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

GOL KRALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gol Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.


Film Komedi Filmi türk filmi

İlgili Haberler

Odaklan Babaanne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Odaklan Babaanne filminin IMDb puanı kaç?

Odaklan Babaanne filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Odaklan Babaanne filminin IMDb puanı kaç?
Atlantic. filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Atlantic. filminin IMDb puanı kaç?

Atlantic. filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Atlantic. filminin IMDb puanı kaç?
Soygun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Soygun filminin IMDb puanı kaç?

Soygun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Soygun filminin IMDb puanı kaç?

En Çok Okunan Haberler