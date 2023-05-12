Gol Kralı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gol Kralı filmi nerede çekildi?
Gol Kralı filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Gol Kralı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gol Kralı filmi nerede çekildi? Gol Kralı filminin IMDb puanı kaç?
Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet, senaristliğini Osman F. Seden’in üstlendiği, 1981 yapımlı bir komedi filmidir.
GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.
GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Suna Yıldızoğlu
Suzan Avcı
Reha Yurdakul
GOL KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
GOL KRALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gol Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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