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Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim?

Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim?

25.06.2025 17:29:00
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Haber Merkezi
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Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim?

Fazla Şaapma filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fazla Şaapma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Fazla Şaapma filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. Filmin senaristliğini Ömür Özdemir üstleniyor. Peki, Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim? 

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ömür Özdemir'in kendi hayat hikâyesinden uyarlanan film, askerliğin akabinde geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunma çalışan Ömür'ün bu süreçte başından geçenleri anlatıyor.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ömür Özdemir

Hakan Meriçliler

Fırat Albayram

Ceyda Kasabalı

Ayhan Taş

Selin Dumlugöl

Yaşar Üzer

Seher Terzi

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Fazla Şaapma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.

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