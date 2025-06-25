Fazla Şaapma filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. Filmin senaristliğini Ömür Özdemir üstleniyor. Peki, Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim?
FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ömür Özdemir'in kendi hayat hikâyesinden uyarlanan film, askerliğin akabinde geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunma çalışan Ömür'ün bu süreçte başından geçenleri anlatıyor.
FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ömür Özdemir
Hakan Meriçliler
Fırat Albayram
Ceyda Kasabalı
Ayhan Taş
Selin Dumlugöl
Yaşar Üzer
Seher Terzi
FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Fazla Şaapma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.