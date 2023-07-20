Fazla Şaapma filminin konusu ne, oyuncuları kim? Fazla Şaapma filmi nerede çekildi, kitaptan mı uyarlandı?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:23

Fazla Şaapma filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu oturuyor. Senaristliğini Ömür Özdemir üstleniyor. Peki, Fazla Şaapma filminin konusu ne? Fazla Şaapma filminin oyuncuları kim?

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Fazla Şaapma, hayata tutunmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Ömür, öğretmen çocuğu olan genç bir adamdır. Askerliğini tamamladıktan sonra bir dönem işsiz kalan Ömür, hayatına bir yön vermek için çabalar. Kendisini "o dükkana ne açılsa tutmadı cümlesindeki dükkan gibi bir insan" olarak tanımlayan Ömür, iş hayatında tutunmaya çalıştığı sırada gönlünü genç bir kadına kaptırır.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ceyda Kasabalı

Fırat Albayram

Hakan Meriçliler

Ömür Özdemir

Dilek Kaya

Macit Tastan

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin bir bölümü Kuzey Kıbrıs'ta bir bölümü ise Türkiye'de gerçekleşti.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ UYARLAMA MI?

Fazla Şaapma, Ömür Özdemir'in 2016 yılında yayımlanan kitabı ‘Fazla Şaapma’dan uyarlandı.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fazla Şaapma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.