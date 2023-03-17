Final iddiaları vardı.. ATV'den Kardeşlerim dizisi için flaş karar

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 23:09

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 23:09

Kardeşlerim dizisi her cumartesi seyirciyi ekran başına topluyor. 3 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin final yapacağına yönelik iddialar basında yer almıştı. Magazin sitelerinde yer alan iddialardan sonra ATV'nin herhangi bir açıklama yapmaması dizinin seyircilerini de tedirgin etmişti.

4.SEZON DEVAM EDECEK Mİ?

Son dönemde çok sayıda TV dizisi final yaparken Kardeşlerim dizisi için ATV yönetiminin aldığı son karar belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kardeşlerim final yapmayacak. Serkan Birinci’nin yönetmen koltuğuna oturduğu NGM imzalı dizinin şimdiden 4. sezon onayı çıktı.





Gül Abus Semerci’nin yazdığı dizide önümüzdeki sezon öğrencilerin üniversiteli yıllarını izleyeceğiz. Diziden yeni sezonda hangi oyuncuların ayrılıp hangilerinin devam edeceği merak konusu…

YENİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Kardeşlerim dizisinin 4.sezonunda yeni oyuncularda yer alacak. Özellikle son dönemin genç yeteneklerinin Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunda yer alması bekleniyor.

Kardeşlerim dizisi hakkında bazı bilgiler:

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete yer almaktadır.

