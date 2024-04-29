Final tarihi belli oldu: Aldatmak ne zaman final yapacak?
Aldatmak dizisinin final tarihi belli oldu. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Aldatmak dizisi mayıs ayında ekran macerasını noktalayacak. Peki, Aldatmak ne zaman final yapacak?
Yıldız Tunç’un yazdığı, Murat Saraçoğlu’nun yönettiği Aldatmak dizisinin devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili karar belli oldu ve “Aldatmak”ın sezon sonunda bitmesine karar verildi. Peki, Aldatmak ne zaman final yapacak?
ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Berkay Ateş, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör’ü buluşturan dizi 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 71. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.
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