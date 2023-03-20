FOX kararını verdi.. Yıllardır ekrandaydı.. Artık bitiyor
FOX TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizi için final kararı kesinleşti. 6 yıldır yayınlanan sevilen dizi için FOX TV yönetimi devam etmeme kararı aldı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi adım adım finale yürüyor. Seyircileri üzen iddia doğrulandı
Bir süredir haber sitelerinde bir iddia gündemdeydi. İddiaya göre Yasak Elma dizisi final yapacaktı. İddialara FOX TV yönetimi yanıtta vermemişti. Seyircileri üzen haber ise Şevval Sam'dan gelmişti. Şevval Sam, bir mekan çıkışında yaptığı açıklamada bu sezonun son sezon olduğunu itiraf etmişti.
FİNAL ERKENE ÇEKİLDİ
Objektifport sitesinde yer alan habere göre Yasak Elma dizisinin finali erkene çekildi. Yasak Elma'nın haziran ayında final yapacağı öne sürülüyordu. Ancak dizinin Mayıs ayında final yaparak ekranlara veda edeceği öğrenildi.
Bu haber Yasak Elma hayranlarını da derinden üzdü.
Yasak Elma dizisinin 168. yeni bölümü 20 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da Fox TV ekranında izleyicilerle buluşacak.
ŞEVVAL SAM'I DOĞRULAYAN AÇIKLAMALAR
Geçtiğimiz ay Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'de yaptığı açıklamada Yasak Elma dizisinin final yapacağını belirtmiş ve bu sezonu da izleyicilerin yoğun isteği üzerine çektiklerini anlatmıştı.
PEŞ PEŞE VEDALAR
Öte yandan medya kulislerinde dolaşan iddialara göre çok yakında Yasak Elma dizisinin kadrosundan bazı ayrılılıklar da olacak. Kadroya veda edecek oyuncular şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.
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