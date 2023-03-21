FOX TV'nin ekran yüzüydü.. Yeni adresi şaşırttı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 00:54

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 00:54

Bir dönem adeta FOX TV özdeşleşen Fatih Portakal yeniden ekranlara döndü. Beklenmedik bir şekilde FOX TV'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Fatih Portakal, gazeteciliğe sosyal medya üzerinden devam etmekteydi.

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Henüz yeni yayın hayatına başlamasına rağmen kısa sürede kadrosunda değişikliğe giden Sözcü TV flaş bir transferle gündeme geldi. Fatih Portakal ile anlaşmaya varan kanal yönetimi Portakal'ı yeniden seyirciyle buluşturdu.

Fatih Portakal, Fox TV'de nasılsa Sözcü TV'de de aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de dün itibarıyla yayın hayatına başladı.

Fatih Portakal, ilk yayında yaptığı açıklamalarla büyük ses getirdi.

"Düdüklü tencereyim ben"

Portakal daha sonra, farkındalık yaratacağını ve her şeyi söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

Portakal, “Düdüklü tencereyim ben. Her şeyi söyleyeceğim. Farkındalık yaratacağım. Toplumun gazını alacağım. İlk saniyeden muhalefete mi başladın diyecekler. Ever arkadaş. Düdüklü tencereyim, insanların sesini duyuracağım.” dedi.