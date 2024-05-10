Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin konusu ne? Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin oyuncuları kim?
Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı (I, Frankenstein) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin konusu ne? Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Stuart Beattie oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Grevioux üstleniyor. Peki, Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin konusu ne? Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin oyuncuları kim?
FRANKENSTEIN: ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
G.I. Joe: Rise of the Cobra'nın senaristi Stuart Beattie tarafından yazılan ve yönetilen bu Lionsgate yapımı filmde, Aaron Eckhart parçaları birleştirilmiş özel bir detektif olan Adam Frankenstein'ı canlandırıyor. Doğaüstü yaratıklar Dünya'yı ele geçirmek isteyince, eşi benzeri görülmemiş bir kahraman insanoğlunun yardımına koşar...
FRANKENSTEIN: ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jai Courtney
Yvonne Strahovski
Aaron Eckhart
Bill Nighy
Miranda Otto
Caitlin Stasey
Deniz Akdeniz
Aden Young
Steve Mouzakis
Chris Pang
Socratis Otto
Virginie Le Brun
Goran D. Kleut
Mahesh Jadu
Paul Allica
Kevin Grevioux
Bruce Spence
Penny Higgs
Nicholas Bell
Yasca Sinigaglia
Nicole Downs
FRANKENSTEIN: ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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