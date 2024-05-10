Yayınlanma: 10.05.2024 - 21:24

Güncelleme: 10.05.2024 - 21:24

Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Stuart Beattie oturuyor. Filmin senaristliğini Kevin Grevioux üstleniyor. Peki, Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin konusu ne? Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin oyuncuları kim?

FRANKENSTEIN: ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

G.I. Joe: Rise of the Cobra'nın senaristi Stuart Beattie tarafından yazılan ve yönetilen bu Lionsgate yapımı filmde, Aaron Eckhart parçaları birleştirilmiş özel bir detektif olan Adam Frankenstein'ı canlandırıyor. Doğaüstü yaratıklar Dünya'yı ele geçirmek isteyince, eşi benzeri görülmemiş bir kahraman insanoğlunun yardımına koşar...

FRANKENSTEIN: ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jai Courtney

Yvonne Strahovski

Aaron Eckhart

Bill Nighy

Miranda Otto

Caitlin Stasey

Deniz Akdeniz

Aden Young

Steve Mouzakis

Chris Pang

Socratis Otto

Virginie Le Brun

Goran D. Kleut

Mahesh Jadu

Paul Allica

Kevin Grevioux

Bruce Spence

Penny Higgs

Nicholas Bell

Yasca Sinigaglia

Nicole Downs

FRANKENSTEIN: ÖLÜMSÜZLERİN SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.