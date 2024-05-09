Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim?

Ödeşme Zamanı 2 (The Debt Collector 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 20:16
Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim?
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Ödeşme Zamanı 2 filminin yönetmenliği ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim? 

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümden kıl payı kurtulduktan sonra French (Scott Adkins) ve Sue en iyi yaptıkları işi yapmaya geri dönüyorlar, kafataslarını kırmak ve kemikleri kırmak ve patronları Tommy'ye (Vladimir Kulich, The Equalizer, Vikingler) borçlu olan çeşitli alt sınıfları kovalamaları gerekecektir. Sue’nun acımasız bir eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden tahsil etmek için Las Vegas'a çağrılırlar. Bu arada, kötü şöhretli bir uyuşturucu kralı, kardeşinin intikamını almak için French ve Sue'yu öldürmek için savaş yolundadır. Bu borç tahsildarları, patlayıcı derecede tehlikeli bir duruma sürüklenir ve çeşitli alçakları kovalarken, aynı zamanda intikamcı bir kraldan kaçınırlar.

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Louis Mandylor

Vladimir Kulich

Ski Carr

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ödeşme Zamanı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.


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