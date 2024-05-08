Yalan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yalan dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?

Hakan İnan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı, Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'un senaryosunu yazdığı Yalan dizisinin konusu ne oyuncuları araştırılıyor. Peki, Yalan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yalan dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:33
Yalan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yalan dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak?
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Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Yalan dizisinin oyuncuları, konusu ve yayımlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Yalan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yalan dizisi nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

YALAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

“En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır.” söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesi...

Melike hapse girmeden önce kızı Hazal'ı ablasına bırakır. Yıllar sonra hapisten çıkan Melike koca bir yalanın içinde yer aldığını fark eder.

YALAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat

YALAN DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Yalan dizisi Kanal D üzerinden izleyicisi ile buluşacak. 

YALAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANAK?

Yalan dizisinin yayın tarihi açıklanmadı. 


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